В 200г воды при 20 градусах C впускают 10 г стоградусного водяного пара, который превращается в воду. Найти конечную температуру воды.

Физика

В 200г воды при 20 градусах C впускают 10 г стоградусного водяного пара, который превращается в воду. Найти конечную температуру воды.

Автор: Гость