В 200г воды при 20 градусах C впускают 10 г стоградусного водяного пара, который превращается в воду. Найти конечную температуру воды.
Физика
В 200г воды при 20 градусах C впускают 10 г стоградусного водяного пара, который превращается в воду. Найти конечную температуру воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q₁=cm₁(t-t₁)- нагревание воды, t₁=20° Q₂=λm₂-конденсация пара, λ=2,3·10⁻⁶Дж/кг Q₃=cm₂(t₂-t)-охлаждение воды от 100до t Q₁=Q₂+Q₃ cm₁(t-t₁)=λm₂+cm₂(t₂-t) Раскрываем скобки приводим подобные слагаемые, выражаем t t=[λm₂+c(m₂t₂+m₁t₁)]/[c(m₁+m₂)]=49.9°C
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