Помогите,пожалуйста..)(решение с помощью уравнения) В одной пачке было в 2,5 раза больше тетрадей, чем в другой.Когда из второй пачки переложили в первую 5 тетр., то во второй стало в 3 раза меньше тетрадей, чем в первой. Ско...
Математика
Помогите,пожалуйста..)(решение с помощью уравнения) В одной пачке было в 2,5 раза больше тетрадей, чем в другой.Когда из второй пачки переложили в первую 5 тетр., то во второй стало в 3 раза меньше тетрадей, чем в первой. Сколько тетрадей было в каждой пачке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.5х+5=3*(х-5) 2.5х+5=3х-15 2.5х-3х=-15-5 -0.5х=-20 х=-20:(-0.5) х=40тетр-было во 2-ой пачке. 2.5*40=100тетр-было в 1-ой пачке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль проехал первую часть пути 2,6 час со скор. т78 км/ч а вторую за 3,9 час.средняя скорость на протяжении всего пути 70,2 км/ч. скорость ав...
Русский язык
Математика
Автотурист проехал в первый день 120 км, что составляет 15% всего намеченного пути. Какой длины намечанный путь?