Помогите,пожалуйста..)(решение с помощью уравнения) В одной пачке было в 2,5 раза больше тетрадей, чем в другой.Когда из второй пачки переложили в первую 5 тетр., то во второй стало в 3 раза меньше тетрадей, чем в первой. Ско...

Математика

Помогите,пожалуйста..)(решение с помощью уравнения) В одной пачке было в 2,5 раза больше тетрадей, чем в другой.Когда из второй пачки переложили в первую 5 тетр., то во второй стало в 3 раза меньше тетрадей, чем в первой. Сколько тетрадей было в каждой пачке первоначально?

Автор: Гость