нужно составить формулы первых 6 представителей каждого гомологического ряда: алканов алкинов и т.д
Химия
нужно составить формулы первых 6 представителей каждого гомологического ряда: алканов алкинов и т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты сможешь сделать это и сама.тут легко.просто подставь число в формулу для алканов: CnH2n+2 CH4-метан C2H6-этан(CH3-CH3) C3H8-пропан C4H10-бутан C5H12-пентан C6H14 -гексан алкины: CnH2n-2 алкены CnH2n CH2=CH2 (C2H4) CH2=CH-CH3(C3H6) CH2=CH-CH2-CH3 (C4H8) и т.д.
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