Обозначь ударения в словах.Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана, победа,счастье,свет,мир.

Русский язык

Обозначь ударения в словах.Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана, победа,счастье,свет,мир.

Автор: Гость