Обозначь ударения в словах.Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана, победа,счастье,свет,мир.
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Обозначь ударения в словах.Подбери к данным словам однокоренные слова с безударными гласными в корне. Хлопоты,тяжесть,синий,тянет,жалость,просьба,доверие,хвалит,вид,охрана, победа,счастье,свет,мир.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлОпоты-хлопотать, тЯжесть-тяжелый, сИний-синеет, тЯнет-тянуть, жАлость-, прОсьба-просить, довЕрия-доверять, хвАлит-хвалить, вИд-виднеется, охрАна-охранять, побЕда-побеждать, счАстье-счастливый, свЕт-светлеет, мИр-мириться.
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