площадь класса в 4 раза меньше площади актового зала. чему равна площадь класса, если она на 300 м2 меньше?
Математика
площадь класса в 4 раза меньше площади актового зала. чему равна площадь класса, если она на 300 м2 меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
класс-1часть зал-4части 4-1=на 3 части больше. 1)300:3=100кв.м-площадь класса. 2)100*4=400кв.м-площадь зала.
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