площадь класса в 4 раза меньше площади актового зала. чему равна площадь класса, если она на 300 м2 меньше?

Математика

площадь класса в 4 раза меньше площади актового зала. чему равна площадь класса, если она на 300 м2 меньше?

Автор: Гость