Народ омогитенаписать два разных сочинения для близнецов о картине юона конец зимы,полдень. сначала про автора 2-3 предл. потом о доме забореполеннице деревьях птицах ,далее небольшой домик холмы лес,потом отношение к картине ч...

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Итак,конец зимы. Это прекрасная пора, когда воздух уже наполняется воздухом! Автор передаёт нам то настроение, тот восторженный крик души,и просит нас обратиться к картине!Тем времене жизнь идёт своим чередом!куры гуляют по огороду,на дальнем плане, сроят забор-готовятся к весне,радуются солнцу.природа уже готова сбросить с себя зимние оковы,и готовит себя к приходу весны!какое это чудесное чувство, ждать наступления конца зимы!Это запах свободы и радости! Художник написал свою картину в светлых тонах,чтобы передать нам настроение, которое он чувствовал в тот момент!мне очень нравится эта картина!Она светлая и солнечная! Я люблю это время года и с нетерпением жду весны!Мне бы очень хотелось побывать на том месте, где писалась эта картина, и разделить радость предстоящий весны с запечатлёнными людьми!