1)Определите характер свойств оксидов(т.е.укажите их свойства:основные, кислотные и т.д.): CO2, N2O3, Na2O 2) Напишите формулы соответствующих им гидроксидов. 3) С помощью уравнений реакций (в молекулярном и ионно-молекулярном ...

Химия
1)Определите характер свойств оксидов(т.е.укажите их свойства:основные, кислотные и т.д.): CO2, N2O3, Na2O 2) Напишите формулы соответствующих им гидроксидов. 3) С помощью уравнений реакций (в молекулярном и ионно-молекулярном виде) докажите химические свойства этих оксидов.
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