Отец велел сыновьям собрать чайный лист с плантации, состоящей из 17 рядов. Старший сын должен обработать половину всех рядов,средней брат - треть, младший брат - девятую часть всех рядов. Братья не смогли разделить 17 рядов, к...

Математика

Отец велел сыновьям собрать чайный лист с плантации, состоящей из 17 рядов. Старший сын должен обработать половину всех рядов,средней брат - треть, младший брат - девятую часть всех рядов. Братья не смогли разделить 17 рядов, как просил отец. На помощь пришел сосед. Он предложил им собрать чай ещё с одного ряда на его плантации. Сколько рядов досталось каждому брату? Пришлось ли кому-либо из братьев собирать чай с плантации соседа? ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ)

Автор: Гость