Отец велел сыновьям собрать чайный лист с плантации, состоящей из 17 рядов. Старший сын должен обработать половину всех рядов,средней брат - треть, младший брат - девятую часть всех рядов. Братья не смогли разделить 17 рядов, к...
Математика
Отец велел сыновьям собрать чайный лист с плантации, состоящей из 17 рядов. Старший сын должен обработать половину всех рядов,средней брат - треть, младший брат - девятую часть всех рядов. Братья не смогли разделить 17 рядов, как просил отец. На помощь пришел сосед. Он предложил им собрать чай ещё с одного ряда на его плантации. Сколько рядов досталось каждому брату? Пришлось ли кому-либо из братьев собирать чай с плантации соседа? ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:2×1 равно 9(р.) - досталось старшему 2)18:3×1 равно 6(р)- досталось среднему 3)18:9×1 равно 2 (р.) - досталось младшему Ответ: 9 рядов, 6 рядов, 2 ряда. Кому-то из братьев пришлось собирать листья с плантации соседа. у меня не было знака равно поэтому я писала буквами .
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