не понимаю как решить систему неравенства кто может помочь /3-2x меньше 1 \1,6+x меньше 2,9  /вот это как бы скобка,если кто знает помогите с решением)))  \

Алгебра
не понимаю как решить систему неравенства кто может помочь /3-2x меньше 1 \1,6+x меньше 2,9  /вот это как бы скобка,если кто знает помогите с решением)))  \
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2x<1         -2х<-2       т.к. делим обе части на минус 2то знак нерав-ства меняет свое направление =>         x>1 1.6+x<2.9                x<1.3  ответ(1;1,3) 
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