не понимаю как решить систему неравенства кто может помочь /3-2x меньше 1 \1,6+x меньше 2,9 /вот это как бы скобка,если кто знает помогите с решением))) \
Алгебра
не понимаю как решить систему неравенства кто может помочь /3-2x меньше 1 \1,6+x меньше 2,9 /вот это как бы скобка,если кто знает помогите с решением))) \
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2x<1 -2х<-2 т.к. делим обе части на минус 2то знак нерав-ства меняет свое направление => x>1 1.6+x<2.9 x<1.3 ответ(1;1,3)
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