не понимаю как решить систему неравенства кто может помочь /3-2x меньше 1 \1,6+x меньше 2,9 /вот это как бы скобка,если кто знает помогите с решением))) \

Алгебра

не понимаю как решить систему неравенства кто может помочь /3-2x меньше 1 \1,6+x меньше 2,9 /вот это как бы скобка,если кто знает помогите с решением))) \

Автор: Гость