в выборах приняли участие 48 тыс. избирателей города М.,что составило 64%всех избирателей этого города. сколько избирателей города М. не участвовало в выборах?
Математика
в выборах приняли участие 48 тыс. избирателей города М.,что составило 64%всех избирателей этого города. сколько избирателей города М. не участвовало в выборах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48.000:100*64%=30.720 - избиратели города М. 2)48.000-30.720=17.280 - избирателей не учавствовало в голосовании.
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