в выборах приняли участие 48 тыс. избирателей города М.,что составило 64%всех избирателей этого города. сколько избирателей города М. не участвовало в выборах?

Математика

в выборах приняли участие 48 тыс. избирателей города М.,что составило 64%всех избирателей этого города. сколько избирателей города М. не участвовало в выборах?

Автор: Гость