Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства предельных углеводородов( на примере метана): а)горения б)разложения
Химия
Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства предельных углеводородов( на примере метана): а)горения б)разложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4+2O2 --- CO2 + 2H2O Разложение при температуре CH4 --- C + 2H2
Гость:
а)CH4+2O2=CO2+2H2O б)2СH4=C2H2+3H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
в выборах приняли участие 48 тыс. избирателей города М.,что составило 64%всех избирателей этого города. сколько избирателей города М. не участвовал...
Английский язык
Геометрия
Сумма двух углов параллелограмма равна 78градусов.Найдите величину острого угла параллелограмма.Ответ дайте в градусах.