Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства предельных углеводородов( на примере метана): а)горения б)разложения 

Химия
Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства предельных углеводородов( на примере метана): а)горения б)разложения 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4+2O2 ---  CO2 + 2H2O Разложение при температуре CH4 --- C + 2H2
Гость:
а)CH4+2O2=CO2+2H2O б)2СH4=C2H2+3H2 
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