помогите расставить коэфиценты Pbo+Al-Pb+Al2o3
Химия
помогите расставить коэфиценты Pbo+Al-Pb+Al2o3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3PbO+2Al-3Pb+Al2O3 вроде так
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