Даша и Маша живут в разных концах города. Даша добирается в школу на автобусе, а Маша на трамвае. Маша доезжает до школы за 30 минут, а Даша за 20 минут. Расстояние от дома девочек до школы одинаковое – 6 км. сколько времени по...

Математика

Даша и Маша живут в разных концах города. Даша добирается в школу на автобусе, а Маша на трамвае. Маша доезжает до школы за 30 минут, а Даша за 20 минут. Расстояние от дома девочек до школы одинаковое – 6 км. сколько времени понадобится Маше чтобы доехать в гости к Даше, если она поедет от своего дома на автобусе?

Автор: Гость