Даша и Маша живут в разных концах города. Даша добирается в школу на автобусе, а Маша на трамвае. Маша доезжает до школы за 30 минут, а Даша за 20 минут. Расстояние от дома девочек до школы одинаковое – 6 км. сколько времени по...
Математика
Даша и Маша живут в разных концах города. Даша добирается в школу на автобусе, а Маша на трамвае. Маша доезжает до школы за 30 минут, а Даша за 20 минут. Расстояние от дома девочек до школы одинаковое – 6 км. сколько времени понадобится Маше чтобы доехать в гости к Даше, если она поедет от своего дома на автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+6=12(км)от машиного дома до дашиного, то есть в да раза больше 2)20*2=40(мин)_доедет маша
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