Два поїзди вийшли одночасно назустріч один одному. перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий - 68 км./год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?

Математика
Два поїзди вийшли одночасно назустріч один одному. перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий - 68 км./год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)408:68=6часов-время в пути. 2)72*6=432км-прошёл до встречи первый поезд. ОТВЕТ: 432км.
Гость:
 1)скільки часу поїзди рухалися до зустрічи? 408:68=6 год 2)скільки км пройшов до зустрічи перший поїзд? 72*6= 432 км  
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