Два поїзди вийшли одночасно назустріч один одному. перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий - 68 км./год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?

Математика

Два поїзди вийшли одночасно назустріч один одному. перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий - 68 км./год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?

Автор: Гость