Два поїзди вийшли одночасно назустріч один одному. перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий - 68 км./год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?
Математика
Два поїзди вийшли одночасно назустріч один одному. перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий - 68 км./год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)408:68=6часов-время в пути. 2)72*6=432км-прошёл до встречи первый поезд. ОТВЕТ: 432км.
Гость:
1)скільки часу поїзди рухалися до зустрічи? 408:68=6 год 2)скільки км пройшов до зустрічи перший поїзд? 72*6= 432 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
самостоятельная работа на уроке заняла 24 мин. две шестых этого времени Аня решала уравнение, три шестых задачи, а за оставшееся время делала прове...
Математика
за 5 часов плиточник укладывает 20м2 кафельной плитки каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется ,чтобы уложить 45м2 плитки,если за час он б...
Химия
На катоде идет только восстановление воды при электролизе а) расплава бромида калия б) раствора сульфата железа(II) в) раствора карбоната натрия г)...