докажите, что выражение -y квадрат +2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения
Алгебра
докажите, что выражение -y квадрат +2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно найти корни, те. приравнять к 0 и решить уравнение. естественно решения это уравнение имень не будет, т.к. дискриминанта отрицательная, а следовательно корней нет(т.е. проще говоря график этого уравнения лежит строго в отрицательной части системы координат)
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