докажите, что выражение -y квадрат +2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения

Алгебра
докажите, что выражение -y квадрат +2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно найти корни, те.  приравнять к 0 и решить уравнение. естественно решения это уравнение имень не будет, т.к. дискриминанта отрицательная,  а следовательно корней нет(т.е. проще говоря график этого уравнения лежит строго в отрицательной части системы координат) 
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