докажите, что выражение -y квадрат +2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения

Гость: Гость:

нужно найти корни, те. приравнять к 0 и решить уравнение. естественно решения это уравнение имень не будет, т.к. дискриминанта отрицательная, а следовательно корней нет(т.е. проще говоря график этого уравнения лежит строго в отрицательной части системы координат)