На 21 детскую простыню идёт столько же полотна, сколько на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходуют на 1 простыню для взрослых, если на 1 детскую простыню расходуют 1 м 50 см? (Вырази длину в сантиметрах)
Математика
На 21 детскую простыню идёт столько же полотна, сколько на 15 простыней для взрослых. Сколько полотна расходуют на 1 простыню для взрослых, если на 1 детскую простыню расходуют 1 м 50 см? (Вырази длину в сантиметрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько полотна идёт на 15 взрослых простыней? 1м50см=150см,значит 21* 150=3150см 2)сколько полотна идёт на 1 взрослую простынь? 3150:15=210 см
Гость:
1)150*21=3150(см) на 21 детскую простыню 2)3150/15=210(см) на одну врослую
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