Турист шел 3.8 часа со скоростью 1.2 м/с., а затем 2.2 часа со скоростью 0.9 м/с. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути??

Гость: Гость:

Сначало мы переведём м/с в км/ч 1.2м/с=4.32км/ч 0.9м/с=3.24км/ч 1) 4.32*3.8= 16.416(км)- путь за 3.8 часа. 2) 3.24*2.2=7.128(км)- путь за 2.2 часа. 3) 16.416+7.128=23.544(км)- весь путь. 4) 3.8+2.2=6(ч)- всё время. 5) 23.544:6=3.924(км/ч)- средняя скорость. ОТВЕТ: 3.924 км/ч