7- 10 предложений на тему интернет в нашей жиизни    

Гость: Гость:

В настоящее время Интернет стремительно внедряется во все сферы человеческой деятельности. Миллионы людей не представляют и дня без глобальной сети. Для одних Интернет – это место развлечения, для других - среда общения, для третьих - место работы и так для каждого своё. В общем, здесь каждый человек может найти для себя что-то увлекательное, полезное и интересное, ведь просторы и возможности мировой паутины безграничны.Для начала отметим плюсы Интернета. Среди них наиболее важным является общедоступность актуальной информации. А в наше время это важно, потому что мы живем в мире информации, и кто владеет достоверными и актуальными материалами - тот и будет наиболее преуспевающим человеком, а Интернет, как всем известно, это огромная база информации. Но теперь рассмотрим отрицательные стороны. Прежде всего стоит отметить то, что человек после длительного пользования Интернетом перестает жить реальным миром. Для него просто не существует реальности, появляются виртуальные друзья вместо прежних, то есть ему становиться не интересно жить реальностью. Особенно это грозит подросткам, тем пользователям, у которых еще не до конца сформирована психика, и они с большей вероятностью могут поддаться такому психологическому заболеванию. Да, да, именно заболеванию, по другому это ни как не назовешь.Ну вот, это лишь несколько наиболее весомых аргументов ЗА и ПРОТИВ. Конечно же Интернет очень полезен, но и вместе с тем вреден. Но несмотря ни на что он все таки есть и будет существовать далее, что бы ни случилось.