Найдите массу груза,который под действием силы, модуль которой F=5,0 кН, приобретает ускорение, модуль которого a=50 м/с2
Физика
Найдите массу груза,который под действием силы, модуль которой F=5,0 кН, приобретает ускорение, модуль которого a=50 м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно 2-му закону Ньютона: F = ma, откуда m = F/a F = 5 kH = 5000 H m = 5000/50 = 100 (кг)
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