Найдите массу груза,который под действием силы, модуль которой F=5,0 кН, приобретает ускорение, модуль которого a=50 м/с2

Физика

Найдите массу груза,который под действием силы, модуль которой F=5,0 кН, приобретает ускорение, модуль которого a=50 м/с2

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