1Почему всеобщее пишется слитно?2Талантливый через и?3Широта взглядов Поленова,позволявшая ему легко входить в разные области исскуства,заложена в детстве.Почему запятые?4Василий Поленов,один из популярнейших русских художников...
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1Почему всеобщее пишется слитно?2Талантливый через и?3Широта взглядов Поленова,позволявшая ему легко входить в разные области исскуства,заложена в детстве.Почему запятые?4Василий Поленов,один из популярнейших русских художниковсоздавая картины,ставшие любимыми для многих поколений.Почему запятые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Потому что, это слово образовано от двух основ. 2. Потому что есть такой суффикс: "лив". 3.Потому что тут причастный оборот, а причастный оборот обособляется( выделяется запятыми). 4.Потому что это обособленное приложение.
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