сОЧИНЕНИЕ:мОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА. мОЯ любимая книга Это Тимур и его команда помогите плиз!!

Гость: Гость:

У меня с детства есть любимая книга.Книга называется Тимур и его команда.Мне её купили когда мне было 7 лет.Я её очень сильно люблю.Однажды когда я ходил до друга с этой книгой пошёл дождь и она намокла я очень переживал что моя любимая книга порвётся.Когда я пришёл домой я быстро начил её чинить.И она выздоравила и мы с тех пор с ней не расстаёмся.