сОЧИНЕНИЕ:мОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА. мОЯ любимая книга Это Тимур и его команда помогите плиз!!
Русский язык
сОЧИНЕНИЕ:мОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА. мОЯ любимая книга Это Тимур и его команда помогите плиз!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня с детства есть любимая книга.Книга называется Тимур и его команда.Мне её купили когда мне было 7 лет.Я её очень сильно люблю.Однажды когда я ходил до друга с этой книгой пошёл дождь и она намокла я очень переживал что моя любимая книга порвётся.Когда я пришёл домой я быстро начил её чинить.И она выздоравила и мы с тех пор с ней не расстаёмся.
Гость:
Мне нравится книга Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" тем что в этом рассказе говорится о том как : Тимур помогал всем чьи родственики или родители ушли на войну ,потому что у них не осталось близких.А ещё мне запомнился такой отрывок:"Но тут со стороны курятник раздался лязг и звон.Отвёртка в руке седого джентельмена дрогнула ,и упрямая пружина ,вылетев из своего гнезда ,с визгом и ударилась об железную крышу".Тимур патриот.И изза этого мне и нравится эта книга!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1Почему всеобщее пишется слитно?2Талантливый через и?3Широта взглядов Поленова,позволявшая ему легко входить в разные области исскуства,заложена в ...
Математика
Турист шел 3.8 часа со скоростью 1.2 м/с., а затем 2.2 часа со скоростью 0.9 м/с. Какова средняя скорость движения туриста на всем пути??
Английский язык