Одно число больше другого на(дробь) 7-9,а их сумма равна 16 целых (дробь)7-9.Найди эти числа.
Математика
Одно число больше другого на(дробь) 7-9,а их сумма равна 16 целых (дробь)7-9.Найди эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое число= 8 целых; второе число=8 целых 7/9ых; проверка: 8 целых 7/9ых - 8 целых=7/9ых
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