Одно число больше другого на(дробь) 7-9,а их сумма равна 16 целых (дробь)7-9.Найди эти числа.

Математика

Одно число больше другого на(дробь) 7-9,а их сумма равна 16 целых (дробь)7-9.Найди эти числа.

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