Исследовать на сходимость - 1/(n+1)(n+3)

Математика
Исследовать на сходимость - 1/(n+1)(n+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\displaystyle \bigg| \frac{1}{(n+1)(n+3)} \bigg|\sim \frac{1}{n^2} [/latex] По первому признаку сравнения данный ряд сходится
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