Sih4 +kmno4 = ???? написано что получится два нерастворимых бинарных соединения
Химия
Sih4 +kmno4 = ???? написано что получится два нерастворимых бинарных соединения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3SiH4 + 8KMnO4 = 8MnO2↓ + 3SiO2 + 8KOH + 2H2O Восстановление: MnO4− + 4H + 3e− = MnO2 + 2H2O здесь получается 8 Окисление: SiH4 + 2H2O − 8e = SiO2 + 8H а здесь 3 Следовательно. 8MnO4 + 8H + 3SiH4 = 8MnO2 + 10H2O + 3SiO210 Все подробно расписал, еще вопросы? С тебя лучшое решение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса 6 ящиков с оборудованием равна массе 7 контейнеров. Чему равна масса одного ящика, если масса одного контейнера равна 144 кг?
Экономика
ПАСКАЛЬ.Дано предложение оканчивающиеся точкой. Посчитать количество слов и длину самого длинного слова.
Математика