Sih4 +kmno4 = ???? написано что получится два нерастворимых бинарных соединения

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3SiH4 + 8KMnO4 = 8MnO2↓ + 3SiO2 + 8KOH + 2H2O Восстановление: MnO4− + 4H + 3e− = MnO2 + 2H2O здесь получается 8 Окисление: SiH4 + 2H2O − 8e = SiO2 + 8H а здесь 3 Следовательно. 8MnO4 + 8H + 3SiH4 = 8MnO2 + 10H2O + 3SiO210 Все подробно расписал, еще вопросы? С тебя лучшое решение.