x-5y=8 решите методом подстановки систему уравнений 2x+4y=30
Алгебра
x-5y=8 решите методом подстановки систему уравнений 2x+4y=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут лечге сложением но можно и подстановкой х = 8+5у подставим во второе 2(8+5у) + 4у = 30 16 + 10у +4у = 30 16+ 14у=30 14у = 30 -16 = 14 у = 1
Гость:
x-5y=8 х=8+5у х=8+5у х=8+5у х=8+5у 2x+4y=30 2х+4у=30 2*(8+5у)+4у=30 16+10у+4у=30 14у=14 х=8+5у х=8+5*1 х=13 у=1 у=1 у=1 Ответ (13;1)
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