x-5y=8 решите методом подстановки систему уравнений 2x+4y=30

Алгебра
x-5y=8 решите методом подстановки систему уравнений 2x+4y=30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут лечге сложением но можно и подстановкой х = 8+5у подставим во второе 2(8+5у) + 4у = 30 16 + 10у +4у = 30 16+ 14у=30 14у = 30 -16 = 14 у = 1  
Гость:
x-5y=8           х=8+5у          х=8+5у                   х=8+5у                 х=8+5у 2x+4y=30       2х+4у=30       2*(8+5у)+4у=30      16+10у+4у=30       14у=14   х=8+5у    х=8+5*1     х=13 у=1          у=1           у=1        Ответ (13;1)
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