Масса 6 ящиков с оборудованием равна массе 7 контейнеров. Чему равна масса одного ящика, если масса одного контейнера равна 144 кг?

Математика

Масса 6 ящиков с оборудованием равна массе 7 контейнеров. Чему равна масса одного ящика, если масса одного контейнера равна 144 кг?

Автор: Гость