Масса 6 ящиков с оборудованием равна массе 7 контейнеров. Чему равна масса одного ящика, если масса одного контейнера равна 144 кг?
Математика
Масса 6 ящиков с оборудованием равна массе 7 контейнеров. Чему равна масса одного ящика, если масса одного контейнера равна 144 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса 7 контейнеров = 144 * 7 = 1008 кг масса 1 ящика = 1008:6=168 кг
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