углеводород содержит 75 углерода его плотность по водороду 8 найдите молекулярную формулу этого углеводорода и напишите его структурную формулу

Химия

углеводород содержит 75 углерода его плотность по водороду 8 найдите молекулярную формулу этого углеводорода и напишите его структурную формулу

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