углеводород содержит 75 углерода его плотность по водороду 8 найдите молекулярную формулу этого углеводорода и напишите его структурную формулу

Химия
углеводород содержит 75 углерода его плотность по водороду 8 найдите молекулярную формулу этого углеводорода и напишите его структурную формулу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy w(C)=75% w(H)=25% m(CxHy)=8*2=16 (так как у водорода масса 2) C=16*75/100*12=1200/1200=1 Р=16*25/1*100=400/100=4  итак, формула углеводорода - CH4
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