приведите примеры реакций соединения и разложения: а) относящихся к окислительно-восстановительным, б)не относящихся к окислительно-восстановительным.
Химия
приведите примеры реакций соединения и разложения: а) относящихся к окислительно-восстановительным, б)не относящихся к окислительно-восстановительным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 2NaNO3=2NaNO2+O2 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 б) CaCO3=CaO+CO2 H2SiO3=H2O+SiO2
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