приведите примеры реакций соединения и разложения: а) относящихся к окислительно-восстановительным, б)не относящихся к окислительно-восстановительным.

Химия
приведите примеры реакций соединения и разложения: а) относящихся к окислительно-восстановительным, б)не относящихся к окислительно-восстановительным.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 2NaNO3=2NaNO2+O2 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2    б) CaCO3=CaO+CO2 H2SiO3=H2O+SiO2 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
18 ручек стоят на 30 р. больше,чем 30 карандашей.Те же 18 ручек стоят на 10 р. больше,чем 40 таких же карандашей. Сколько стоят 1 карандаш и 1 ручка?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста в столбик 256,32:2,5
Ответить
Геометрия
основания трапеции равны 14 и 26 . найдите отрезок,соединяющий середины диагоналей трапеции
Ответить
Русский язык
составь предложение из слов караван-каравай
Ответить
Математика
В механическом цехе было 400станков. в первую смену работало380 станков во вторю- 350 станков. Какой процент станков работал в первую и какой втору...
Ответить