приведите примеры реакций соединения и разложения: а) относящихся к окислительно-восстановительным, б)не относящихся к окислительно-восстановительным.

Химия

приведите примеры реакций соединения и разложения: а) относящихся к окислительно-восстановительным, б)не относящихся к окислительно-восстановительным.

Автор: Гость