основания трапеции равны 14 и 26 . найдите отрезок,соединяющий середины диагоналей трапеции

Геометрия
основания трапеции равны 14 и 26 . найдите отрезок,соединяющий середины диагоналей трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отрезок,соединяющий середины диагоналей трапеции, равенполовине разности длин оснований.  обозначим этот отрезок как MN, тогда MN=(26-14)/2=6
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