Решите пожалуйста в столбик 256,32:2,5
Математика
Решите пожалуйста в столбик 256,32:2,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2563,2:25 25 102,528 63 50 132 125 70 50 200 200 0 везде знак минус.
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