Решите пожалуйста в столбик 256,32:2,5

Математика
Решите пожалуйста в столбик 256,32:2,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2563,2:25 25        102,528    63    50     132    125       70       50         200         200             0 везде знак минус.  
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