Плизз!Заасфальтировали 5/9 дороги, что составило 45 45 км. Какова длинна дороги!
Математика
Плизз!Заасфальтировали 5/9 дороги, что составило 45 45 км. Какова длинна дороги!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45*9:5=81км-длина дороги. ОТВЕТ: 81км.
Гость:
А там 45 или 4545 Пропорция 4545 км - 5/9 x - 9/9 х = 4545*1/ 5/9 = 8181 км
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