задача.. очень нужно)) мастер за час делает на 4 единицы продукции больше, чем ученик. После того, как ученик проработал 6 часов, а мастер 8, они изготовили 200 деталей. Скольно деталей в час делает мастер и сколько ученик? как...
Алгебра
задача.. очень нужно)) мастер за час делает на 4 единицы продукции больше, чем ученик. После того, как ученик проработал 6 часов, а мастер 8, они изготовили 200 деталей. Скольно деталей в час делает мастер и сколько ученик? какой процент заработанных денег причитается ученику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ученик за час х , тогда за 6 часов 6х мастер за час (х+4), тогда за 8 часов 8(х+4) вместе 6х+8(х+4)=200 14х=168 х=12 12 деталей за час ученик за 6 часов 72 16 деталей за час мастер 128 200дет.- 100 процентов 72 дет. - х процентов х=72*100:200=36 процентов
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