задача.. очень нужно)) мастер за час делает на 4 единицы продукции больше, чем ученик. После того, как ученик проработал 6 часов, а мастер 8, они изготовили 200 деталей. Скольно деталей в час делает мастер и сколько ученик? как...

Алгебра

задача.. очень нужно)) мастер за час делает на 4 единицы продукции больше, чем ученик. После того, как ученик проработал 6 часов, а мастер 8, они изготовили 200 деталей. Скольно деталей в час делает мастер и сколько ученик? какой процент заработанных денег причитается ученику?

Автор: Гость