Расстояние от склада до магазина 18 км. a)Машина выехала со склада в магазин.За сколько минут машина преодолеет этот путь ,если еЁ средняя скорость равна 60 км/ч? б)На обратный путь от магазина до склада машина затратила одну ...

Математика

Расстояние от склада до магазина 18 км. a)Машина выехала со склада в магазин.За сколько минут машина преодолеет этот путь ,если еЁ средняя скорость равна 60 км/ч? б)На обратный путь от магазина до склада машина затратила одну четвЁртую часа.Вычисли среднюю скорость машины на обратном пути,если она едет по той же самой дороге.

Автор: Гость