Расстояние от склада до магазина 18 км. a)Машина выехала со склада в магазин.За сколько минут машина преодолеет этот путь ,если еЁ средняя скорость равна 60 км/ч? б)На обратный путь от магазина до склада машина  затратила одну ...

Математика
Расстояние от склада до магазина 18 км. a)Машина выехала со склада в магазин.За сколько минут машина преодолеет этот путь ,если еЁ средняя скорость равна 60 км/ч? б)На обратный путь от магазина до склада машина  затратила одну четвЁртую часа.Вычисли среднюю скорость машины на обратном пути,если она едет по той же самой дороге.  
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Гость:
а) 18км:60км/ч= 0.3 часа =20 минут
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