В треугольнике АВС угол с равен 90,угол А=30,АВ=√3.Найдите АС
Математика
В треугольнике АВС угол с равен 90,угол А=30,АВ=√3.Найдите АС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-(30+90)=60 угол В по теореме синусов: АВ/sinC=AC/sinB корень из 3/1=АС/корень из 3 деленое на 2 отсюда следует АС=1.5
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