Просклоняйте триста сорок четыре?
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Просклоняйте триста сорок четыре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.-триста сорок четыре. Р.п.-трёхсот сорока четырёх. Д.п.-трёмстам сорока четырём. В.п.-триста сорок четыре. Т.п.-тремястами сорока четырьмя. П.п.-трёхстах сорока четырёх.
Гость:
И.п. Триста сорок четыре Р.п. Триста сорок четыртого Д.п. Триста сорок четыртому В.п. Триста сорок четыртого Т.п. Триста сорок четыртым П.п. О триста сорок четыртом В составных порядковых числительных склоняется только ПОСЛЕДНЕЕ слово. (ЭТО ПРАВИЛО) за 5 класс
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