тот кто щадит виновного наказывает невиновного эссе

Гость: Гость:

Тот, кто щадит виновного, наказывает невиновных- эта аксиома играют важную регулятивную, прикладную и познавательную роль. Правовые аксиомы определяются как самоочевидные истины. Это "простейшие юридические суждения эмпирического уровня, сложившиеся в результате многовекового опыта социальных отношений и взаимодействия человека с окружающей средой" не требующие доказательств.