тот кто щадит виновного наказывает невиновного эссе

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тот кто щадит виновного наказывает невиновного эссе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот, кто щадит виновного, наказывает невиновных- эта аксиома играют важную регулятивную, прикладную и познавательную роль. Правовые аксиомы определяются как самоочевидные истины. Это "простейшие юридические суждения эмпирического уровня, сложившиеся в результате многовекового опыта социальных отношений и взаимодействия человека с окружающей средой" не требующие доказательств. 
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