задача однажды маленькая баба-яга попала в деревню на карнавал, где больше всего ей понравились ковбои и негритята. всего на празднике было 119 ковбоев и негритят, причём ковбоев в 6 раз больше, чем негритят. сколько ковбоев ув...

Математика
задача однажды маленькая баба-яга попала в деревню на карнавал, где больше всего ей понравились ковбои и негритята. всего на празднике было 119 ковбоев и негритят, причём ковбоев в 6 раз больше, чем негритят. сколько ковбоев увидела маленькая баба-яга на празднике? сколько негритят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
негры-х,ковбои-6х,тогда: х+6х=119 7х=119 х=17 если х=17 то ковбои-6*17 =102 отвте:негры-17,ковбои-102  
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