задача однажды маленькая баба-яга попала в деревню на карнавал, где больше всего ей понравились ковбои и негритята. всего на празднике было 119 ковбоев и негритят, причём ковбоев в 6 раз больше, чем негритят. сколько ковбоев ув...

Математика

задача однажды маленькая баба-яга попала в деревню на карнавал, где больше всего ей понравились ковбои и негритята. всего на празднике было 119 ковбоев и негритят, причём ковбоев в 6 раз больше, чем негритят. сколько ковбоев увидела маленькая баба-яга на празднике? сколько негритят?

Автор: Гость