выберите правильный ответ и объсните почему пожалуйста Someone suggested __________ on a trip. 1)going 2)to go 3)to going
Английский язык
выберите правильный ответ и объсните почему пожалуйста Someone suggested __________ on a trip. 1)going 2)to go 3)to going
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто-то предложил __________ на поездку. Правильный вариант №2 ( to go), потому, что с этим вариантом получается предложение "Кто-то предложил ПОЕХАТЬ в поездку" Если мы возмем 1-й вариант, то вот что получится: "Кто-то предложил ПОЙТИ НА поездку" - логики, как ты видишь, нету. С третим вариантом получается " Кто-то предложил СОБРАТЬ поезку" - если бы в 3 варианте было "to going to", тогда бы было правильно : "кто-то решил СОБРАТЬСЯ В поездку" А так правильный вариант - №2 )))
Гость:
Someone suggested to go on a trip. going нельзя потомучто нет is и это не настоящее время to going так вобще нельзя сказать
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