почему наполненный пишется с 2 мя нн?
Русский язык
почему наполненный пишется с 2 мя нн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что это причастие. суффикс -енн-
Гость:
совершенный вид ,приставка на-
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