Расстояние от Москвы до Владимира 175км. В 9 часов утра из Владимира в Нижний Новгород выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч. Одновременно из Москвы в том же направлении через Владимир выехал автобус,скорость кторого составляе...
Математика
Расстояние от Москвы до Владимира 175км. В 9 часов утра из Владимира в Нижний Новгород выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч. Одновременно из Москвы в том же направлении через Владимир выехал автобус,скорость кторого составляет 3/5 скорости автомобиля. На каком расстоянии друг от друга будут автомобиль и автобус в 13 часов того же дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90:5*3=54км/ч=скорость автобуса. 2)13-9=4часа-время в пути. 3)90*4=360км-проехал автомобиль за 4 часа. 4)54*4=216км-проехал автобус за 4 часа. 5)216-175=41км-проехал автобус от Владимира. 360-41=319км-будет между ними в 13ч 00мин.
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