Расстояние от Москвы до Владимира 175км. В 9 часов утра из Владимира в Нижний Новгород выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч. Одновременно из Москвы в том же направлении через Владимир выехал автобус,скорость кторого составляе...

Математика

Расстояние от Москвы до Владимира 175км. В 9 часов утра из Владимира в Нижний Новгород выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч. Одновременно из Москвы в том же направлении через Владимир выехал автобус,скорость кторого составляет 3/5 скорости автомобиля. На каком расстоянии друг от друга будут автомобиль и автобус в 13 часов того же дня?

Автор: Гость