Длина деревянного прямоугольного параллелепипеда 5,5дм, ширина 2,6дм, высота 1,2 дм, Найдите массу тела, если 1 дм.куб= 0,5 кг.
Математика
Длина деревянного прямоугольного параллелепипеда 5,5дм, ширина 2,6дм, высота 1,2 дм, Найдите массу тела, если 1 дм.куб= 0,5 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы ответить нра вопрос, нужно знать объем тела. Объем параллелепипеда находим умножением трех его величин. 5,5 × 2,6 × 1,2 = 17,16дм³ 17,16* 0,5=8,58 кг
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