в большую бочку входит 27вёдер вод. а в маленькую в3раза меньше.из каждой бочки взяли по 3 ведра воды. составить различные выражения.
Математика
в большую бочку входит 27вёдер вод. а в маленькую в3раза меньше.из каждой бочки взяли по 3 ведра воды. составить различные выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27/3 = 9 (в.) - входит в маленькую бочку. 2) 9-3 = 6 (в.) - осталось в маленькой бочке. 3) 27-3 = 24 (в.) - осталось в большой.
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