№1. Сумма 2 и 5 членов арифметической прогрессии равна 11. Третий член на 6 больше первого. Найти : 2 и 4 член этой прогрессии. Помогите пожалуйста ... :C

Алгебра
№1. Сумма 2 и 5 членов арифметической прогрессии равна 11. Третий член на 6 больше первого. Найти : 2 и 4 член этой прогрессии. Помогите пожалуйста ... :C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1+а5=11     а5=а1+4d      => 2a1+4d=11 a3-6=a1      a3=a1+2d   =>  a1+2d-6=a1  => 2d=6  d=3 2a1+4*3=11  => a1=-0.5 a2=-0.5+3=2.5 a4=a1+3d=-0.5+3*3=8.5 
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