№1. Сумма 2 и 5 членов арифметической прогрессии равна 11. Третий член на 6 больше первого. Найти : 2 и 4 член этой прогрессии. Помогите пожалуйста ... :C

Алгебра

№1. Сумма 2 и 5 членов арифметической прогрессии равна 11. Третий член на 6 больше первого. Найти : 2 и 4 член этой прогрессии. Помогите пожалуйста ... :C

Автор: Гость