Два рецессивных гена,расположенных в различных участках Х-хромосомы,вызывают у человека такие заболевания как гемофилия и мышечная дистрофия.Их доминантные аллели контролируют нормальную свёртываемрсть крови и мышечный тонус.У-...
Биология
Два рецессивных гена,расположенных в различных участках Х-хромосомы,вызывают у человека такие заболевания как гемофилия и мышечная дистрофия.Их доминантные аллели контролируют нормальную свёртываемрсть крови и мышечный тонус.У-хромосома аллельных генов не содержит.У невесты мать страдает дистрофией,но по родослвной имеет нормальную свётрываемость крови,а отец был болен гемофилией,но без каких либо дистрофических признаков.У жениха проявляются оба заболевания.Проанализировать потомство в данной семье.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*Х - мать невесты дистрофик Х^У - отец невесты гемофилик скрещиваем отца и мать невесты Х*Х х Х^У = Х*Х^(невеста страдающая и дистрофией и гемофилией) или ХХ^(невеста страдающая только гемофилией) Х*^У - жених страдающий и дистрофией и гемофилией скрещиваем невесту и жениха Х*^У х Х^Х(если невеста больна только дистрофией) получаем 2 девочки Х*^Х^ или Х*^Х(больных и тем и другим) мальчика Х^У(больного дистрофией мальчика ХУ(совершенно здорового) скрещиваем невесту и жениха Х*^У х Х*Х^(если невеста больна и тем и другим) получаем 2 девочки Х^Х*^ и Х*^Х*(больных и тем и другим) мальчика Х*У(больного только дистрофией) и мальчика Х^У(больного только гемофилией)
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