написати кiлька народних прикмет,у яких вживаються прислiвники з рiзним ступенем вияву ознаки дii
Қазақ тiлi
написати кiлька народних прикмет,у яких вживаються прислiвники з рiзним ступенем вияву ознаки дii
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Чим холодніше останній тиждень лютого, тим тепліше в березні 2.Ні холодніше березня, ні тепліше травня квітень не буває 3.Вранці трава пахне сильніше звичайного - на дощ. 4. Вечірній ліс тепліше за поле - на негоду.
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