написати кiлька народних прикмет,у яких вживаються прислiвники з рiзним ступенем вияву ознаки дii

Гость: Гость:

1.Чим холодніше останній тиждень лютого, тим тепліше в березні 2.Ні холодніше березня, ні тепліше травня квітень не буває 3.Вранці трава пахне сильніше звичайного - на дощ. 4. Вечірній ліс тепліше за поле - на негоду.