Выберите вариант ответа: 1. Середина магнита АВ не притягивает к себе железных опилок (рис 1). Магнит ломают на две части по линии АВ. Будут ли концы АВ на месте излома магнита притягивать железные опилки? А. будут, но о...

Физика

Выберите вариант ответа: 1. Середина магнита АВ не притягивает к себе железных опилок (рис 1). Магнит ломают на две части по линии АВ. Будут ли концы АВ на месте излома магнита притягивать железные опилки? А. будут, но очень слабо. Б. Не будут. В. будут, т.к. образуется магнит с южным и северным полюсами. 1. Когда электрические заряды находятся в покое, то вокруг них обнаруживается… А. Электрическое поле. Б. Магнитное поле. В. электрическое и магнитное поля. 3.Когда к магнитной стрелке поднесли один из полюсов постоянного магнита, то южный полюс стрелки оттолкнулся. Какой полюс поднесли? А. Северный. Б. Южный.

Автор: Гость