Объем пачки молока "Lācēns" равен 0,25 литра.В одной упаковке 21 пачка молока,а в ящик поместили 4 упаковки.Для доставки молока в магазин на подставку поставили 50 ящиков. а)Сколько литров молока "Lācēns' увезли в магазин? ...

Математика

Объем пачки молока "Lācēns" равен 0,25 литра.В одной упаковке 21 пачка молока,а в ящик поместили 4 упаковки.Для доставки молока в магазин на подставку поставили 50 ящиков. а)Сколько литров молока "Lācēns' увезли в магазин? б)Во время перевозки были повреждены 210 пачек молока "Lācēns'.Сколько процентов пачек были повреждены?

Автор: Гость