Объем пачки молока "Lācēns" равен 0,25 литра.В одной упаковке 21 пачка молока,а в ящик поместили 4 упаковки.Для доставки молока в магазин на подставку поставили 50 ящиков. а)Сколько литров молока "Lācēns' увезли в магазин? ...
Математика
Объем пачки молока "Lācēns" равен 0,25 литра.В одной упаковке 21 пачка молока,а в ящик поместили 4 упаковки.Для доставки молока в магазин на подставку поставили 50 ящиков. а)Сколько литров молока "Lācēns' увезли в магазин? б)Во время перевозки были повреждены 210 пачек молока "Lācēns'.Сколько процентов пачек были повреждены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.0,25*21=5,25(л) 2.5,25*4=21(л) 3.21*50=1050(л) 4.1050-(5,25*210)=52,5(%)
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