Упростите3(4х+2)-5
Геометрия
Упростите3(4х+2)-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(4х+2)-5 = 12х + 6 -5 = 12х + 1
Гость:
3(4х+2)-5=12х+6-5=12х+1
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