Враствор сахарной воды массой 200г концентрацией 30% налили 100г чистой воды.какова концентрация сахара в последнем растворе?
Математика
Враствор сахарной воды массой 200г концентрацией 30% налили 100г чистой воды.какова концентрация сахара в последнем растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30% сахара в 200 г раствора = 0,3*200=60 гсахара добавили воды 100г: 200+100=300 а сахар остался прежний, следовательно 60/300=0,2 что соответствует 20%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Приведите примеры доказывающие участие живых организмов в круговороте воды. ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!
Математика
Объем пачки молока "Lācēns" равен 0,25 литра.В одной упаковке 21 пачка молока,а в ящик поместили 4 упаковки.Для доставки молока в магазин на подста...
Геометрия