себестоимость изготовления одной детали равна 650р. Внедрение новой технологии позволило снизить себестоимость детали на 2 %.Какова стала себестоимость такой детали
Математика
себестоимость изготовления одной детали равна 650р. Внедрение новой технологии позволило снизить себестоимость детали на 2 %.Какова стала себестоимость такой детали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]650-\frac{2}{100}650=650-13=637[/latex]
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