себестоимость изготовления одной детали равна 650р. Внедрение новой технологии позволило снизить себестоимость детали на 2 %.Какова стала себестоимость такой детали

Математика

себестоимость изготовления одной детали равна 650р. Внедрение новой технологии позволило снизить себестоимость детали на 2 %.Какова стала себестоимость такой детали

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